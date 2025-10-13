Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі продовжує діяти завдяки партнерству між благодійними організаціями «Карітас» та «Карітас Норвегія», інформує Politeka.

На офіційному ресурсі програми зазначено, що ініціатива охоплює кілька важливих напрямів. Насамперед мешканці міста можуть отримати ваучери для придбання гігієнічних наборів у торговій мережі «АТБ». Такий формат підтримки передбачений для людей з інвалідністю І чи ІІ груп, родин, де виховуються діти з інвалідністю, а також для осіб, які потребують постійного догляду.

Участь у проєкті можлива за наявності статусу внутрішньо переміщеної особи або підтвердження проживання у Кривому Розі у разі пошкодження житла через обстріли. Для цього потрібно надати відповідний документ — акт або довідку. З усіх питань можна звертатися за безкоштовним номером 0 800 336 734, який працює у будні дні з 10:00 до 16:00.

Крім матеріальної підтримки, у місті діє кризовий центр при осередку «Рідна хата» на території парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Тут відвідувачам надають комплексну допомогу: консультації кейс-менеджера, складання персональних планів і перенаправлення до інших соціальних сервісів.

Також передбачено юридичний супровід — фахівці допомагають оформлювати заяви, скарги, позови, а також інші документи для державних установ чи судів. Працює психологічна служба, яка сприяє подоланню емоційного напруження, зниженню рівня тривоги та стабілізації внутрішнього стану.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі залишається ключовим механізмом забезпечення людей похилого віку необхідними ресурсами й підтримкою у складних життєвих обставинах.

