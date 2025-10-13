Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відображає нинішні економічні умови, що безпосередньо впливають на сферу пасажирських перевезень.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбулося на початку 2025 року та охопило кілька важливих напрямків міських і міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Одним із перших змінився тариф на автобус №100, який курсує між залізничним вокзалом Кам’янського та Дніпром: пасажири сплачують 60 гривень замість 50. Представники підприємства «Інтерспецмаркет» зазначили, що підвищення пов’язане зі збільшенням витрат на технічне обслуговування транспорту й утримання автопарку.

Коригування тарифів торкнулося також інших рейсів. Вартість квитка на автобус №215, який прямує від АВЦ до Кам’янського, підвищилась, а проїзд від кар’єру «Мир» до цирку подорожчав до 70 гривень, хоча раніше становив 60. Таким чином, зміни охопили основні маршрути області, що мають стабільний пасажиропотік.

Причини такого кроку пояснюються комплексом факторів: зростанням цін на паливо, дорожчанням технічних робіт, страхуванням автобусів та збільшенням податкових зобов’язань. Протягом перших місяців 2025 року страхові платежі за один транспортний засіб перевищили 8 тисяч гривень, що суттєво позначилося на фінансових можливостях перевізників.

У самому Дніпрі поки що зберігається стабільність. Вартість поїздки у міських автобусах не перевищує 20 гривень, а у трамваях і метро становить 10. Востаннє ціна змінювалася ще влітку 2022 року, однак перевізники не виключають перегляду у разі подальшого подорожчання ресурсів.

Жителі області вже відчули наслідки нововведень. Для багатьох регулярні поїздки до роботи чи навчання стали помітно затратнішими. Через це громадяни вимушені ретельніше розподіляти кошти, аби втримати баланс у родинних бюджетах. Загалом подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відображає нинішні економічні умови, що безпосередньо впливають на сферу пасажирських перевезень.

