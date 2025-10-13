Подорожание проезда в Днепропетровской области произошло в начале 2025 г. и охватило несколько важных направлений городских и междугородных маршрутов, сообщает Politeka.

Одним из первых изменился тариф на автобус №100, курсирующий между железнодорожным вокзалом Каменского и Днепром: пассажиры платят 60 гривен вместо 50. Представители предприятия «Интерспецмаркет» отметили, что повышение связано с увеличением затрат на техническое обслуживание транспорта и содержание автопарка.

Корректировка тарифов коснулась также других рейсов. Стоимость билета на автобус №215, который следует от АВЦ до Каменского, повысилась, а проезд от карьера «Мир» до цирка подорожал до 70 гривен, хотя раньше составил 60. Таким образом, изменения охватили основные маршруты области, имеющие стабильный пассажиропоток.

Причины такого шага объясняются комплексом факторов: ростом цен на топливо, удорожанием технических работ, страхованием автобусов и увеличением налоговых обязательств. В первые месяцы 2025 года страховые платежи за одно транспортное средство превысили 8 тысяч гривен, что существенно отразилось на финансовых возможностях перевозчиков.

В самом Днепре пока сохраняется стабильность. Стоимость поездки в городских автобусах не превышает 20 гривен, а в трамваях и метро составляет 10. Последний раз менялась еще летом 2022 года, однако перевозчики не исключают пересмотра в случае дальнейшего подорожания ресурсов.

Жители области уже ощутили последствия новшеств. Для многих регулярные поездки к работе или обучению стали заметно более затратными. Поэтому граждане вынуждены тщательнее распределять средства, чтобы удержать баланс в семейных бюджетах. В целом, подорожание проезда в Днепропетровской области отражает нынешние экономические условия, непосредственно влияющие на сферу пассажирских перевозок.

Источники: Общественное , Наш Репортер

