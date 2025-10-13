Тема підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі завжди актуальна і нею переймаються місцеві мешканці.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі яке торкнеться вартості теплової енергії та супутніх послуг у сезоні 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі вже оприлюднено на сайті міської ради. Цифри в документі відображають розрахункові витрати на виробництво, транспортування та постачання тепла для всіх категорій споживачів.

За даними проєкту рішення, яке поки перебуває на розгляді, населення обласного центру має готуватися до ціни у 1 362,37 грн за 1 Гкал із ПДВ.

Бюджетні установи отримають трохи більшу суму - 1 365,62, а інші категорії споживачів - 1 363,69. Окремо враховується транспортування, яке для населення становитиме 204,12 гривні, для бюджетних організацій - 206,66, а для інших - 205,15.

Постачання тепла коштуватиме всім категоріям однаково - 37,68 гривні за 1 Гкал. Таким чином підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі відчують усі, хто користується тепловою енергією від Придніпровської ТЕС.

У "ДТЕК Дніпроенерго" зазначають, що нові розцінки покликані відображати реальні витрати на виробництво та постачання тепла. Ріст розцінок пояснюють здорожчанням енергоносіїв, витратами на модернізацію обладнання та зростанням адміністративних витрат.

Для мешканців це означає, що з початку нового опалювального сезону вони можуть побачити змінені суми у квитанціях, і, за прогнозами, нові ціни будуть актуальними протягом всього опалювального сезону 2025–2026 років.

Місцева влада наголошує, що остаточне рішення ухвалять лише після проходження всіх необхідних процедур і підписання документа мером.

