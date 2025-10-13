Тема повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре всегда актуальна и она волнует местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре затронет стоимость тепловой энергии и сопутствующих услуг в сезоне 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Проект решения о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепре уже обнародован на сайте городского совета. Цифры в документе отражают расчетные затраты на производство, транспортировку и поставку тепла для всех категорий потребителей.

По данным проекта решения, пока находится на рассмотрении, население областного центра должно готовиться к цене в 1 362,37 грн за 1 Гкал по НДС.

Бюджетные учреждения получат немного большую сумму – 1 365,62, а другие категории потребителей – 1 363,69. Отдельно учитывается транспортировка, которая для населения составит 204,12 гривны, для бюджетных организаций – 206,66, а для других – 205,15.

Поставка тепла обойдется всем категориям одинаково - 37,68 гривны за 1 Гкал. Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре ощутят все, кто пользуется тепловой энергией от Приднепровской ТЭС.

В "ДТЭК Днепроэнерго" отмечают, что новые расценки призваны отражать реальные затраты на производство и поставку тепла. Рост расценок объясняют удорожанием энергоносителей, затратами на модернизацию оборудования и ростом административных затрат.

Для жителей это означает, что с начала нового отопительного сезона они могут увидеть измененные суммы в квитанциях, и, по прогнозам, новые цены будут актуальны в течение всего отопительного сезона 2025-2026 годов.

Местные власти подчеркивают, что окончательное решение будет принято только после прохождения всех необходимых процедур и подписания документа мэром.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право