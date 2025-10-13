Подорожчання проїзду у Львівській області у Дрогобичі офіційно набирає чинності, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив нові тарифи на перевезення пасажирів міськими автобусами. Для власників «Картки мешканця Дрогобицької ТГ» вартість квитка залишилася на рівні 15 гривень. Оплата банківською карткою складе 18 гривень, а готівкою – 20 гривень за поїздку.

У міській раді зазначають, що рішення спрямоване на стимулювання безготівкових розрахунків. Це дозволить вести точний облік пасажиропотоку, визначати навантаження на маршрутах, а також відслідковувати кількість пільгових категорій серед пасажирів.

Водночас оновлено перелік осіб, які мають право на безкоштовний проїзд. Серед них учасники бойових дій, захисники України, інваліди війни та супроводжуючі їх осіб, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, діти з інвалідністю, батьки загиблих військовослужбовців, члени сімей ветеранів і ветерани різних державних служб.

За наявності «Картки жителя Дрогобицької ТГ» щомісяця безкоштовно можуть користуватися транспортом пенсіонери за віком, особи з інвалідністю ІІІ групи старші 60 років, а також опікуни дітей-сиріт. Учні закладів загальної середньої освіти Дрогобицької ТГ мають право на безкоштовний проїзд під час навчального року до 19:30 щодня, крім вихідних, за умови пред’явлення учнівського квитка.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області у Дрогобичі поєднує економічну доцільність із захистом пільгових категорій населення. Впроваджені зміни забезпечують стимулювання безготівкових розрахунків, точний облік пасажирів та гарантують доступність міського транспорту для найбільш соціально вразливих груп.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни