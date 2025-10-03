Початок опалювального сезону 2025 у Львівській області здійснюється відповідно до плану, повідомляє Politeka.

Підприємство “Львівтеплоенерго” готове більш ніж на 93%, а в регіоні підготували понад 80% котелень. Теплопостачання запускатимуть тоді, коли середньодобова температура протягом трьох діб не перевищуватиме +8 градусів.

За словами керівника “Львівтеплоенерго” Олександра Одинця, більшість міжопалювальних робіт завершено. Наразі тривають ремонти окремих ділянок мереж і реконструкція двох котелень. Під час підготовчого періоду замінили близько шести кілометрів труб, сімнадцять насосів, десять котлів і модернізували теплоізоляцію на двох кілометрах.

Окрема увага приділялася магістральним ділянкам під проїжджими частинами у Сихівському районі та на вулицях Стрийській, Володимира Великого і Бойчука. Такі роботи іноді призводили до тимчасових відключень гарячої води, що викликало незручності серед мешканців, однак дозволило зміцнити систему.

Директор департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОВА Богдан Кейван повідомив, що готовність котелень становить 84%: із 1354 об’єктів підготовлено 1136. Замінено майже сім кілометрів трубопроводів, на п’яти утеплено комунікації, а чотирнадцять котлів у “Теплокомуненерго” та навчальних закладах встановлено повністю. Запаси палива сягають чотирьох тисяч тонн вугілля (82% потреби) і понад 34 тисяч кубів деревини. Медичні, освітні та соціальні установи забезпечені резервними джерелами на 100%, а паливо для них складає 63% бензину і 71% дизеля.

Попри зношеність техніки та нестачу кадрів через мобілізацію, підготовка йде без серйозних проблем. Середній вік спеціалістів перевищує 60 років, залучення молодих фахівців ускладнене, але підприємства продовжують модернізацію котелень і насосів.

Тарифи на тепло й гарячу воду залишаються незмінними завдяки мораторію у період воєнного стану. Рівень розрахунків населення у Львові та області становить 96–100%, що дозволяє підтримувати стабільність підприємств.

Отже, початок опалювального сезону 2025 у Львівській області відбувається із завершеними перевірками, модернізованим обладнанням та запасами палива, що гарантує вчасне і безперебійне подання тепла мешканцям регіону.

Джерело: Суспільне

