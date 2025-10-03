Начало отопительного сезона 2025 во Львовской области проходит с завершенными проверками, модернизированным оборудованием и запасами топлива.

Начало отопительного сезона 2025 года во Львовской области осуществляется в соответствии с планом, сообщает Politeka.

Предприятие "Львовтеплоэнерго" готово более чем на 93%, а в регионе подготовили более 80% котельных. Теплоснабжение будет запускаться тогда, когда среднесуточная температура в течение трех суток не будет превышать +8 градусов.

По словам руководителя "Львовтеплоэнерго" Александра Одинца, большинство межотопительных работ завершено. В настоящее время ведутся ремонты отдельных участков сетей и реконструкция двух котельных. Во время предварительного периода заменили около шести километров труб, семнадцать насосов, десять котлов и модернизировали теплоизоляцию на двух километрах.

Отдельное внимание уделялось магистральным участкам под проезжей частью в Сыхивском районе и на улицах Стрыйской, Владимира Великого и Бойчука. Такие работы иногда приводили к временным отключениям горячей воды, что вызывало неудобства среди жителей, однако позволило укрепить систему.

Директор департамента топливно-энергетического комплекса Львовской ОВА Богдан Кейван сообщил, что готовность котельных составляет 84%: из 1354 объектов подготовлено 1136. Заменены почти семь километров трубопроводов, на пяти утеплены коммуникации, а четырнадцать котлов в "Теплокоммунэнерго" и учебных заведениях. Запасы топлива составляют четыре тысячи тонн угля (82% потребности) и более 34 тысяч кубов древесины. Медицинские, образовательные и социальные учреждения снабжены резервными источниками на 100%, а топливо для них составляет 63% бензина и 71% дизеля.

Несмотря на износ техники и нехватку кадров из-за мобилизации, подготовка идет без серьезных проблем. Средний возраст специалистов превышает 60 лет, привлечение молодых специалистов затруднено, но предприятия продолжают модернизацию котельных и насосов.

Тарифы на тепло и горячую воду остаются неизменными благодаря мораторию в период военного положения. Уровень расчетов населения во Львове и области составляет 96-100%, что позволяет поддерживать стабильность предприятий.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года во Львовской области происходит с завершенными проверками, модернизированным оборудованием и запасами топлива, что гарантирует своевременную и бесперебойную подачу тепла жителям региона.

Источник: Суспільне

