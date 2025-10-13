Подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче официально вступает в силу, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета принял новые тарифы на перевозку пассажиров по городским автобусам. Для владельцев «Карты жителя Дрогобычской ТГ» стоимость билета осталась на уровне 15 гривен. Оплата банковской картой составит 18 гривен, а наличными – 20 гривен за поездку.

В городском совете отмечают, что решение направлено на стимулирование безналичных расчетов. Это позволит вести точный учет пассажиропотока, определять погрузку на маршрутах, а также отслеживать количество льготных категорий среди пассажиров.

В то же время обновлен список лиц, имеющих право на бесплатный проезд. Среди них – участники боевых действий, защитники Украины, инвалиды войны и сопровождающие их лиц, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, дети с инвалидностью, родители погибших военнослужащих, члены семей ветеранов и ветераны разных государственных служб.

При наличии «Карты жителя Дрогобычской ТГ» ежемесячно бесплатно могут пользоваться транспортом пенсионеры по возрасту, лица с инвалидностью ІІІ группы старше 60 лет, а также опекуны детей-сирот. Ученики заведений общего среднего образования Дрогобычской ТГ имеют право на бесплатный проезд во время учебного года до 19:30 ежедневно, кроме выходных, при предъявлении ученического билета.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче объединяет экономическую целесообразность с защитой льготных категорий населения. Внедренные изменения обеспечивают стимулирование безналичных расчетов, точный учет пассажиров и гарантируют доступность городского транспорта для наиболее уязвимых групп.

