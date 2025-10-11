Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області безпосередньо впливає на внутрішній ринок і створює умови для формування нових цінових тенденцій.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області цього сезону призвів до помітного зростання цін на моркву, повідомляє Politeka.

Аналітики проєкту відзначають, що головною причиною підвищення вартості є сезонне скорочення пропозиції. Особливо дефіцит проявляється в період міжсезоння, коли ранні та середні сорти майже вичерпані, а збір пізніх ще не розпочався. Це створює проміжок у поставках, що безпосередньо впливає на формування нових цінових рівнів.

За словами фермерів, наразі гуртові партії моркви в ключових регіонах реалізуються за ціною від 8 до 15 гривень за кілограм (приблизно 0,19–0,36 долара). Середній показник зріс на 24% порівняно з минулим тижнем, що свідчить про тенденцію подальшого здорожчання. Причиною є одночасне збільшення попиту та обмежена кількість овочевої продукції на ринку.

Учасники ринку пояснюють скорочення поставок завершенням сезону середніх сортів, які вже повністю реалізовані більшістю господарств. Новий урожай пізніх ще не надійшов у продаж, що створює тимчасовий дефіцит і стимулює підвищення вартості. Попит на моркву залишається стабільно високим як серед гуртових покупців, так і в роздрібних мережах.

Варто зазначити, що навіть після подорожчання середня ціна на якісну моркву приблизно на 35% нижча, ніж у той самий період минулого року, що залишає простір для подальшого росту відпускних цін. Деякі виробники вже заявили про можливість додаткового підвищення, якщо темпи дефіциту продуктів у Львівській області збережуться.

Отже, поєднання сезонного дефіциту, високого попиту та проміжку між урожаєм середніх і пізніх сортів призвело до подорожчання моркви. Це підтверджує, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області безпосередньо впливає на внутрішній ринок і створює умови для формування нових цінових тенденцій, які залишатимуться актуальними, доки пропозиція не стабілізується.

