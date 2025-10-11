Дефицит продуктов в Днепропетровской области оказывает непосредственное влияние на внутренний рынок и создает условия для формирования новых ценовых тенденций.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области в этом сезоне привел к заметному росту цен на морковь, сообщает Politeka.

Аналитики проекта отмечают, что главной причиной повышения стоимости является сезонное сокращение предложения. Особенно дефицит проявляется в межсезонье, когда ранние и средние сорта почти исчерпаны, а сбор поздних еще не начался. Это создает промежуток в поставках, что оказывает непосредственное влияние на формирование новых ценовых уровней.

По словам фермеров, в настоящее время оптовые партии моркови в ключевых регионах реализуются по цене от 8 до 15 гривен за килограмм (примерно 0,19–0,36 доллара). Средний показатель вырос на 24% по сравнению с прошлой неделей, что свидетельствует о тенденции дальнейшего удорожания. Причиной одновременного увеличения спроса и ограниченное количество овощной продукции на рынке.

Участники рынка объясняют сокращение поставок завершением сезона средних сортов, которые уже полностью реализованы большинством хозяйств. Новый урожай поздних еще не поступил в продажу, что создает временный дефицит и стимулирует повышение стоимости. Спрос на морковь остается стабильно высоким как среди оптовых покупателей, так и в розничных сетях.

Следует отметить, что даже после удорожания средняя цена на качественную морковь примерно на 35% ниже, чем в тот же период прошлого года, что оставляет простор для дальнейшего роста отпускных цен. Некоторые производители уже заявили о возможности дополнительного повышения, если темпы дефицита продуктов во Львовской области сохранятся.

Следовательно, сочетание сезонного дефицита, высокого спроса и промежутка между урожаем средних и поздних сортов привело к удорожанию моркови. Это подтверждает, что дефицит продуктов в Днепропетровской области оказывает непосредственное влияние на внутренний рынок и создает условия для формирования новых ценовых тенденций, которые будут оставаться актуальными, пока предложение не стабилизируется.

