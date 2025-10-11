Дефицит овощей в Днепропетровской области в этом сезоне особенно заметен среди помидоров, которые остаются популярными для салатов и кулинарных блюд, сообщает Politeka.

Стоимость тепличной продукции растет из-за сокращения объемов урожая на специализированных фермах, а ограниченное количество томатов с открытого грунта по завершении сезона дополнительно усложняет рыночную ситуацию.

За последнюю неделю цены на тепличные помидоры увеличились около на 14%. На сегодняшний день их стоимость составляет 35–55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара), в зависимости от размеров, качества и партий. Фермеры объясняют повышение активного спроса от розничных и оптовых сетей, закупающих продукцию для дальнейшей продажи. Кроме того, завершение сезона грунтовых томатов также влияет на формирование цен.

Аналитики отмечают, что несмотря на повышение, тепличные томаты остаются относительно доступными для потребителей. Средняя цена на примерно 30% меньше, чем в начале сентября 2024 года, что немного уменьшает финансовое давление и позволяет планировать закупки.

Дополнительно в регионе предусмотрена поддержка пожилых граждан: им предоставляют сертификаты на 440 гривен для использования в сети АТБ, что позволяет покупать продукты по своему усмотрению.

Следовательно, дефицит овощей в Днепропетровской области создает непростую рыночную ситуацию. Ограниченные объемы урожая, сезонные факторы и повышенный спрос заставляют потребителей тщательно планировать покупки, искать альтернативы и учитывать возможный рост цен на томаты.

Источник: EastFruit

