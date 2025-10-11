Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предусмотрено для граждан, достигших пенсионного возраста, но не имеющих необходимого стажа для получения пенсии, сообщает Politeka.
В Пенсионном фонде Украины объяснили, что государственная социальная выплата назначается тем, кто отвечает определенным критериям. Такое пособие для пенсионеров в Одесской области предоставляется людям, которые оказались в сложных жизненных условиях и не способны самостоятельно обеспечить базовые потребности.
В первую очередь, она предусмотрена для граждан, которые не получают пенсию или другие выплаты, связанные с возмещением ущерба из-за травм на работе или несчастных случаев. Кроме того, поддержку могут оформить малообеспеченные лица, если среднемесячный доход их домохозяйства за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан - 2361 гривну в 2025 году.
Государственная помощь также доступна для нескольких групп:
- людей, достигших 65-летнего возраста, но не имеющих необходимого страхового стажа;
- лиц с инвалидностью I группы, не получающих пенсионные выплаты;
- детей умершего кормильца, в том числе родившихся в течение 10 месяцев после его смерти, если на момент смерти не было достаточного стажа для назначения пенсии лицу с инвалидностью III группы.
Размер выплаты определяется в соответствии с прожиточным минимумом для нетрудоспособных и зависит от категории получателя:
150% – для троих и более детей умершего кормильца;
120% - для двоих детей;
100% - для одного ребенка, лиц с инвалидностью I группы и женщин со званием "Мать-героиня";
80% - для инвалидности II группы;
60% - для III группы;
50% - для священнослужителей или церковнослужителей, более 10 лет занимавших официальные должности в признанных религиозных организациях;
30% - для лиц, достигших возраста, определенного законом о государственной социальной помощи.
Подать заявление можно через представителей территориальных общин, ЦНАП, сервисные центры Пенсионного фонда, веб-портал электронных услуг, приложение или портал «Дія».
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ предупредили, что делать после остановки выплат.
Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 в Одесской области: когда горожане будут иметь тепло.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду в Одесской области: сколько теперь придется заплатить.