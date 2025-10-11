Такая денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предусмотрено для граждан, достигших пенсионного возраста, но не имеющих необходимого стажа для получения пенсии, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что государственная социальная выплата назначается тем, кто отвечает определенным критериям. Такое пособие для пенсионеров в Одесской области предоставляется людям, которые оказались в сложных жизненных условиях и не способны самостоятельно обеспечить базовые потребности.

В первую очередь, она предусмотрена для граждан, которые не получают пенсию или другие выплаты, связанные с возмещением ущерба из-за травм на работе или несчастных случаев. Кроме того, поддержку могут оформить малообеспеченные лица, если среднемесячный доход их домохозяйства за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан - 2361 гривну в 2025 году.

Государственная помощь также доступна для нескольких групп:

людей, достигших 65-летнего возраста, но не имеющих необходимого страхового стажа;

лиц с инвалидностью I группы, не получающих пенсионные выплаты;

детей умершего кормильца, в том числе родившихся в течение 10 месяцев после его смерти, если на момент смерти не было достаточного стажа для назначения пенсии лицу с инвалидностью III группы.

Размер выплаты определяется в соответствии с прожиточным минимумом для нетрудоспособных и зависит от категории получателя:

150% – для троих и более детей умершего кормильца;

120% - для двоих детей;

100% - для одного ребенка, лиц с инвалидностью I группы и женщин со званием "Мать-героиня";

80% - для инвалидности II группы;

60% - для III группы;

50% - для священнослужителей или церковнослужителей, более 10 лет занимавших официальные должности в признанных религиозных организациях;

30% - для лиц, достигших возраста, определенного законом о государственной социальной помощи.

Подать заявление можно через представителей территориальных общин, ЦНАП, сервисные центры Пенсионного фонда, веб-портал электронных услуг, приложение или портал «Дія».

