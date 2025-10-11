Временное ограничение движения транспорта в Житомире не затрагивает других маршрутов.

Ограничение движения транспорта в Житомире касается трамвайного сообщения, которое будет временно приостановлено на улице Королева, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Житомирского городского совета.

С 13:00 11 октября до 13:00 12 октября в городе не будут курсировать трамваи из-за проведения ремонтных работ по замене колеи на конкретном отрезке - Королева, 44Б.

Прессслужба Житомирского горсовета сообщила о необходимости ограничения движения транспорта в Житомире и попросила жителей учесть эти изменения при планировании поездок. Временное прекращение курсирования трамваев связано с модернизацией трамвайной инфраструктуры для обеспечения безопасной и надежной перевозки пассажиров.

Житомиряне должны организовать маршруты с учетом отсутствия трамвайного сообщения на указанный промежуток времени. Ремонт пути проводится только на определенном фрагменте дороги, но из-за технических особенностей работы движение на всей линии будет приостановлено. Городской совет рекомендует использовать альтернативные виды транспорта или планировать передвижение заранее во избежание задержек.

Прессслужба также напоминает, что после завершения работ трамваи вернутся к привычному графику, а обновленный путь позволит повысить комфорт и безопасность передвижения по общественному транспорту. Временное ограничение движения транспорта в Житомире не затрагивает других маршрутов, однако следует учитывать, что некоторые трамвайные остановки временно не будут обслуживать пассажиров.

Кстати, в Житомире с 20 сентября также подорожал проезд в общественном транспорте.

