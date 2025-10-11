Чрезмерные осадки осенью и продолжительная летняя засуха оказали серьезное влияние на формирование урожая подсолнечника, что создает риски дефицита этой стратегической культуры в Харьковской области, сообщает Politeka.

Климатические колебания последних месяцев уже привели к заметным изменениям на рынке: аграрии фиксируют рост цен на семена подсолнечника и подсолнечное масло, а аналитики говорят о самом низком уровне урожайности за последние десять лет.

По словам специалистов, нынешняя посевная кампания и сбор урожая проходят в сложнейших погодных условиях. После длительного периода летнего зноя, когда большинство регионов страны оставались без осадков, сентябрь и октябрь принесли обильные дожди. Такое изменение погодных условий повлекло за собой переувлажнение почв, задержки с уборкой и существенное ухудшение качества семян. В результате аграрии ожидают один из самых маленьких урожаев подсолнечника за последнее десятилетие.

Согласно обновленным прогнозам аналитиков, в сезоне 2025-2026 годов объемы уборки подсолнечника сократятся до 11,4 миллиона тонн против ранее ожидаемых 12 миллионов. Такая коррекция связана не только со снижением урожайности в ключевых сельскохозяйственных регионах, но и с задержками при уборке из-за неблагоприятной погоды.

Руководитель аналитической компании ASAP Agri Кристина Серебрякова отмечает, что наибольшие потери понесли южные и восточные области, традиционно обеспечивающие львиную долю валового сбора семян. По ее словам, в этих регионах урожайность колеблется от 0,5 до 1,6 тонн с гектара, что является критически низким уровнем. В центральных и северных областях ситуация выглядит несколько стабильнее, однако затяжные дожди в конце сентября и в октябре могут привести к дополнительным потерям и дальнейшему ухудшению качества урожая.

По официальным данным Министерства аграрной политики, по состоянию на 2 октября аграрии обработали около 59 процентов посевных площадей, что составляет около 3,02 миллиона гектаров. На эту дату уже намолочено 5,54 миллиона тонн подсолнечника. Средняя урожайность составляет 1,83 тонны с гектара, что заметно уступает прошлогодним показателям, когда она превышала 2 тонны.

Особенно сложная ситуация наблюдается в западных регионах страны, где из-за избытка влаги фиксируется повышенное кислотное число семян — в пределах 4–8 процентов. Это оказывает существенное влияние на качество сырья для переработки. Именно поэтому перерабатывающие предприятия стараются как можно скорее выкупить уже собранные партии урожая, чтобы предотвратить дальнейшую порчу зерна и нехватку качественной продукции на рынке.

Рынок мгновенно реагирует на эти вызовы: только за последнюю неделю цены на подсолнечник выросли на 500–1000 гривен за тонну. Стоимость семян составляет в среднем от 27 500 до 28 000 гривен за тонну при масличности около 50 процентов. Это приводит к повышению себестоимости производства подсолнечного масла, цены на которые уже начали расти как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Аналитики прогнозируют, что тенденция роста цен может сохраниться в ближайшие месяцы. В ситуации, когда предложение качественного зерна ограничено, переработчики вынуждены конкурировать за доступное сырье. В результате это может привести к дефициту подсолнечника и продуктов его переработки, в частности в Харьковской области, которая традиционно является одним из центров производства масла в Украине.

Источник: ASAP Agri.

