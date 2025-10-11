Местным жителям предоставили новый график движения транспорта в Днепропетровской области, поэтому рассказываем, кого именно это касается.

Новый график движения транспорта в Днепропетровской области вступил в силу с 10 октября, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Покровской городской общины, новый график движения транспорта в Днепропетровской области внедрен для городского маршрута №13 в Покрове, курсирующего между улицей Яворницкого и станцией Чортомлык.

Как говорится в сообщении, изменения связаны с корректировкой расписания пригородных поездов, останавливающихся на станции Чортомлык. Такое решение было принято, чтобы обеспечить удобные пересадки для пассажиров, пользующихся как железной дорогой, так и автобусным сообщением.

Новый график движения транспорта в Днепропетровской области начал действовать с 10 октября 2025 года. Теперь автобус с остановки ул. Яворницкого» отправляется в 4:40, 7:10 (льготный), 8:20, 9:20 (льготный), 11:10, 15:00 (льготный), 16:50 и 18:10.

В обратном направлении, от станции «Чертомлык», маршрутки отправляются в 6:35 (льготный), 7:40 (льготный), 8:50, 10:20, 12:55, 15:30 (льготный), 17:30 и 18:50.

Теперь курсирование маршруток синхронизировано со временем прибытия и отправления электричек, что должно значительно облегчить передвижение жителям Покрова и окрестных сел.

