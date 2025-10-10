Работа для пенсионеров в Черкасской области включает образование, розницу и складскую деятельность, позволяя оставаться активными, получать регулярный доход и работать в безопасных и удобных условиях.

Работа для пенсионеров в Черкасской области предлагает несколько актуальных вакансий по официальному оформлению и стабильному доходу, сообщает Politeka.

Актуальные предложения доступны на платформе work.ua , где можно ознакомиться с условиями труда и заработной платой.

Черкасская общеобразовательная школа I-III ступеней №26 им. И.Ф. Момота ищет рабочего. Основные требования к кандидату – пунктуальность, аккуратность и коммуникабельность. Предлагается пятидневная рабочая неделя и официальное трудоустройство. Обязанности определены должностной инструкцией. Заработная плата колеблется от 8000 до 10000 грн , что позволяет совмещать работу с другими делами и обеспечивает стабильность дохода.

Компания WOG приглашает помощника оператора АЗК в Каменке. Должность предусматривает заправку автомобилей, консультирование клиентов по топливу и акциям, обслуживание территории и поддержание чистоты. Средняя оплата – 11 000 грн , с официальным оформлением, бонусами и посменным графиком. Работники получают наставничество, дополнительный доход от продаж омывателей и чаевых, а также пользуются скидками на товары АЗК. Вакансия открыта для пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

ФЛП Загородняя Я.А. предлагает работу грузчика-комплектовщика в Черкассах. Основные обязанности – разгрузка, загрузка и сборка кондитерских изделий по накладным. Рабочий график: понедельник-пятница с 8:00 до 15:00, суббота - 8:00-13:00, воскресенье - выходной. Зарплата составляет 18 000–21 000 грн . Требования: дисциплинированность, порядочность и отсутствие вредных привычек. Вакансия подходит для пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью, гарантирует стабильные условия и комфорт на рабочем месте.

Таким образом, работа для пенсионеров в Черкасской области включает образование, розницу и складскую деятельность, позволяя оставаться активными, получать регулярный доход и работать в безопасных и удобных условиях с поддержкой руководства и коллег.

