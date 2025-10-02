Обмеження руху транспорту в Черкасах діятиме на конкретних ділянках вулиць протягом визначеного часу, що дозволить оперативно завершити ремонт і модернізацію теплових мереж.

Обмеження руху транспорту в Черкасах запроваджено через проведення ремонтних робіт на тепломережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міський голова Анатолій Бондаренко.

Виконавчий комітет міськради ухвалив рішення про тимчасову заборону пересування транспортних засобів на окремих ділянках міста, щоб забезпечити безпечне та ефективне виконання робіт.

Зокрема, продовжено перекриття вулиці Новопречистенська на відрізку між будинком №55 та вулицею Надпільною. Ця заборона діятиме до 31 жовтня 2025 року. Крім того, частково обмежать рух на вулиці Митницькій. Заборона стосуватиметься ділянок між вулицями Благовісною та Надпільною, а також від провулку Архітектурного до вулиці Надпільної. Ці заходи заплановані з 1 жовтня по 25 жовтня 2025 року.

Ремонтні роботи та заміну теплових мереж здійснює ВП “Черкаська ТЕЦ” ПАТ “Черкаське хімволокно”. Під час виконання робіт транспортні засоби не зможуть курсувати зазначеними ділянками, що змусить водіїв обирати альтернативні маршрути.

Очільник міста звернувся до черкасців із проханням врахувати зміни у русі та заздалегідь планувати маршрути, аби уникнути заторів та непередбачуваних труднощів на дорозі. Такий підхід дозволить зменшити незручності для жителів та забезпечить безперешкодне виконання технічних робіт.

Отже, обмеження руху транспорту в Черкасах діятиме на конкретних ділянках вулиць протягом визначеного часу, що дозволить оперативно завершити ремонт і модернізацію теплових мереж, водночас мінімізуючи негативний вплив на рух у місті.

