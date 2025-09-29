Робота для пенсіонерів у Черкаській області охоплює сферу прибирання, обслуговування клієнтів та охорону, забезпечуючи стабільний дохід, офіційне оформлення та комфортні умови.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області доступна у різних галузях і дозволяє підбирати вакансії за власними навичками та побажаннями, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією сайту work.ua, мережа ОККО у Золотоноші шукає прибиральницю для автозаправної станції. Основне завдання — підтримка чистоти приміщень. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, зарплату 10 000 гривень, 24 дні відпустки, оплачуваний лікарняний та медичне страхування. Компанія підкреслює важливість командної роботи та взаємопідтримки.

ПрАТ ЧеркасиОпас відкрив вакансію касира квиткового для обслуговування пасажирів на різних маршрутах. Основні обов’язки — продаж квитків, консультування клієнтів щодо розкладу, ведення касової документації та дотримання чистоти робочого місця. Працівник отримує офіційне оформлення, стабільну зарплату 12 000 гривень із виплатою двічі на місяць та працює за графіком 2/2.

ТОВ «Баярд 9» запрошує охоронників для мереж магазинів Холдингу «Рітейл Груп» в Умані. Завдання включають забезпечення безпеки відвідувачів і персоналу, контроль пропускного режиму та врегулювання конфліктів. Пропонуються зарплата від 20 500 гривень, графік 4/2 із 7:00 до 22:00, навчання для новачків і можливість кар’єрного росту.

Отже, робота для пенсіонерів у Черкаській області охоплює сферу прибирання, обслуговування клієнтів та охорону, забезпечуючи стабільний дохід, офіційне оформлення та комфортні умови для кандидатів різного віку та досвіду.

Це дозволяє старшому поколінню залишатися активними та отримувати стабільний дохід, працюючи у зручних умовах.

