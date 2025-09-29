Работа для пенсионеров Черкасской области охватывает сферу уборки, обслуживания клиентов и охрану, обеспечивая стабильный доход, официальное оформление и комфортные условия.

Работа для пенсионеров в Черкасской области доступна в разных отраслях и позволяет подбирать вакансии по собственным навыкам и пожеланиям, сообщает Politeka.

Согласно информации сайта work.ua , сеть ОККО в Золотоноше ищет уборщицу для автозаправочной станции. Основная задача – поддержание чистоты помещений. Работникам предлагают официальное трудоустройство, зарплату 10 000 гривен, 24 дня отпуска, оплачиваемый больничный и медицинское страхование. Компания подчеркивает важность командной работы и взаимоподдержки.

ЧАО ЧеркассыОпас открыл вакансию кассира билетного для обслуживания пассажиров на разных маршрутах. Основные обязанности – продажа билетов, консультирование клиентов по расписанию, ведение кассовой документации и соблюдение чистоты рабочего места. Работник получает официальное оформление, стабильную зарплату 12 000 гривен с выплатой дважды в месяц и работает по графику 2/2.

ООО "Баярд 9" приглашает охранников для сетей магазинов Холдинга "Ритейл Груп" в Умани. Задачи включают в себя обеспечение безопасности посетителей и персонала, контроль пропускного режима и урегулирование конфликтов. Предлагаются зарплата от 20 500 гривен, график 4/2 с 7:00 до 22:00, обучение для новичков и возможность карьерного роста.

Итак, работа для пенсионеров в Черкасской области охватывает сферу уборки, обслуживания клиентов и охрану, обеспечивая стабильный доход, официальное оформление и комфортные условия для кандидатов всех возрастов и опыта.

Это позволяет старшему поколению оставаться активным и получать стабильный доход, работая в удобных условиях.

