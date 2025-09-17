Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області не торкнеться населення.

Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області зачепить бюджетні установи в межах Канівської громади, повідомляє Politeka.

Пресслужба міської ради інформує, що з 1 жовтня 2025 року в Каневі набере чинності новий рівень вартості теплопостачання, який відповідає економічно обґрунтованим розрахункам. Відповідне рішення стосується зміни оплати за виробництво тепла, його транспортування та послуг з постачання для закладів бюджетної сфери та інших категорій споживачів.

Для мешканців продовжує діяти мораторій, що обмежує тарифи на період воєнного стану на позначці 1907,53 грн/Гкал. Водночас для бюджетних організацій та інших споживачів вже встановлено економічно обґрунтований рівень — 3309,12 грн/Гкал.

Основну частину витрат у Канівській громаді складає придбання природного газу, вартість якого зросла вчетверо, що й стало головною причиною перерахунку. За новими розрахунками, середнє підвищення тарифу для категорії «інші споживачі» складає приблизно 8%.

Згідно з офіційними показниками, вартість теплової енергії разом із ПДВ становитиме для бюджетних закладів 4626,32 грн/Гкал, аналогічна ціна встановлена для інших споживачів.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Черкаській області не торкнеться населення, але вплине на заклади, що фінансуються з бюджету, та інші організації, забезпечуючи економічно обґрунтований рівень оплати за послуги теплопостачання в громаді.

До слова, підвищення також торкнеться і сфери енергетики. Так, Національна комісія НКРЕКП, прийняла нове рішення щодо перегляду граничних розцінок на електроенергію — так званих прайс-кепів для бізнесу.

