Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області залишатиметься доступною лише за умови своєчасного підтвердження особи.

Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області передбачає своєчасне звернення до Пенсійного фонду, інакше існує ризик призупинення нарахувань, повідомляє Politeka.

Частина одержувачів соціальних виплат має обов’язково пройти процедуру ідентифікації в ПФУ. Такий крок дозволяє підтвердити особу та запобігти неправомірному використанню коштів. Він охоплює виплати, призначені у період із лютого 2022 року по червень 2025 року, а крайній строк подання документів встановлено на 1 жовтня 2025-го. Виконання вимог гарантує безперервне нарахування.

Ідентифікацію можна здійснити у кілька способів. Особисте відвідування сервісного центру ПФУ передбачає консультації спеціалістів та допомогу з оформленням необхідних паперів. Онлайн-варіант доступний через портал електронних послуг фонду, авторизація відбувається за допомогою кваліфікованого електронного підпису або застосунку «Дія», що дозволяє уникнути фізичної присутності.

Ще один формат – підтвердження особи у дистанційному режимі через відеозв’язок у Skype, Google Meet, Viber чи подібних платформах. Для громадян, які перебувають за межами країни, передбачена можливість отримати довідку у дипломатичних представництвах України та надіслати її до ПФУ поштовим відправленням або завантажити через особистий кабінет із використанням електронного підпису.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області залишатиметься доступною лише за умови своєчасного підтвердження особи. Обрання зручного способу ідентифікації забезпечує стабільне нарахування та збереження права на соціальну підтримку.

Джерело: НаПенсії.

