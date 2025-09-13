Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области будет оставаться доступной только при своевременном подтверждении личности.

Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области предусматривает своевременное обращение в Пенсионный фонд, в противном случае существует риск приостановки начислений, сообщает Politeka.

Часть получателей социальных выплат должна пройти процедуру идентификации в ПФУ. Такой шаг позволяет подтвердить личность и предотвратить неправомерное использование средств. Он включает выплаты, назначенные в период с февраля 2022 года по июнь 2025 года, а крайний срок подачи документов установлен на 1 октября 2025-го. Выполнение требований гарантирует непрерывное начисление.

Идентификацию можно выполнить несколькими способами. Личное посещение сервисного центра ПФУ предусматривает консультацию специалистов и помощь с оформлением необходимых бумаг. Онлайн-вариант доступен через портал электронных услуг фонда, авторизация производится с помощью квалифицированной электронной подписи или приложения «Дія», что позволяет избежать физического присутствия.

Еще один формат – подтверждение личности в дистанционном режиме через видеосвязь в Skype, Google Meet, Viber или подобных платформах. Для граждан, находящихся за пределами страны, предусмотрена возможность получить справку в дипломатических представительствах Украины и отправить ее в ПФУ по почтовой отправке или скачать через личный кабинет с использованием электронной подписи.

Следовательно, денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области будет оставаться доступной только при своевременном подтверждении личности. Избрание удобного способа идентификации обеспечивает стабильное начисление и сохранение права на социальную поддержку.

