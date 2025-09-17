Повышение тарифов на отопление в Черкасской области не коснется населения.

Повышение тарифов на отопление в Черкасской области коснется бюджетных учреждений в пределах Каневской общины, сообщает Politeka.

Прессслужба городского совета информирует , что с 1 октября 2025 года в Каневе вступит в силу новый уровень стоимости теплоснабжения, отвечающий экономически обоснованным расчетам. Соответствующее решение касается изменения оплаты за производство тепла, его транспортировки и услуг по снабжению учреждений бюджетной сферы и других категорий потребителей.

Для жителей продолжает действовать мораторий, ограничивающий тарифы на период военного положения на отметке 1907,53 грн/Гкал. В то же время, для бюджетных организаций и других потребителей уже установлен экономически обоснованный уровень — 3309,12 грн/Гкал.

Основную часть расходов в Каневской общине составляет приобретение природного газа, стоимость которого выросла в четыре раза, что и стало главной причиной перерасчета. По новым расчетам среднее повышение тарифа для категории «прочие потребители» составляет примерно 8%.

Согласно официальным показателям стоимость тепловой энергии вместе с НДС составит для бюджетных учреждений 4626,32 грн/Гкал, аналогичная цена установлена ​​для других потребителей.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Черкасской области не коснется населения, но повлияет на финансируемые из бюджета заведения и другие организации, обеспечивая экономически обоснованный уровень оплаты за услуги теплоснабжения в общине.

К слову, повышение также коснется и сферы энергетики. Так, Национальная комиссия НКРЭКУ, приняла новое решение о пересмотре предельных расценок на электроэнергию — так называемых прайс-кепов для бизнеса.

