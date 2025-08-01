Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Черкасах зростуть не для всіх українських споживачів.

Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Черкасах зміняться не на всі послуги, проте варто знати, кому та за що доведеться сплачувати більше, повідомляє Politeka.net.

Зростання запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Черкасах зростуть не для всіх українських споживачів. Так, Національна комісія НКРЕКП, ухвалила нове рішення щодо перегляду граничних цін на електроенергію — так званих прайс-кепів для бізнесу. Цей крок став відповіддю на зростаюче навантаження на енергосистему у вечірній час, коли споживання електроенергії досягає пікових показників.

Рішення регулятора стосується основних сегментів оптового енергетичного ринку: «на добу наперед», внутрішньодобового та балансуючого. Нові тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Черкасах стосуватимуться електроенергії для бізнесу. Оновлені розцінки діятимуть у часовому проміжку з 17:00 до 23:00 — саме у ці години традиційно спостерігається найвищий попит на електроенергію.

Згідно з оновленими правилами, вартість однієї мегават-години електроенергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку зросте з 9 000 гривень до 15 000 гривень. На балансуючому ринку гранична ціна підвищується з 10 000 гривень до 16 000 гривень. Таким чином, у вечірній час граничні показники зростуть у середньому в 1,67 раза.

При цьому для побутових споживачів умови залишаються незмінними. Фіксований тариф на електроенергію для населення збережено — він становить 4 гривні 32 копійки за одну кіловат-годину. Такий рівень цін забезпечується механізмом покладання спеціальних обов’язків (ПСО), що дозволяє компенсувати різницю між ринковими та соціальними тарифами.

Однак аналітики попереджають: хоча побутові споживачі напряму не відчують зростання прайс-кепів, нові умови вплинуть на підприємства, промисловість, торговельні мережі та сферу послуг. Підвищення вартості електроенергії для бізнесу призведе до зростання виробничих витрат, що згодом відобразиться на кінцевих цінах для споживачів.

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