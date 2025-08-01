Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа вырастут не для всех украинских потребителей.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Черкассах изменятся не на все услуги, однако стоит знать, кому и за что придется платить больше, сообщает Politeka.net.

Рост ввела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Черкассах поднимутся не для всех украинских потребителей. Так, Национальная комиссия НКРЭКУ приняла новое решение о пересмотре предельных цен на электроэнергию — так называемых прайс-кепов для бизнеса. Этот шаг стал ответом на растущую нагрузку на энергосистему в вечернее время, когда потребление достигает пиковых показателей.

Решение регулятора касается основных сегментов оптового энергетического рынка: «за сутки вперед», внутрисуточного и балансирующего. Новые тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Черкассах будут касаться электроэнергии для бизнеса. Обновленные расценки будут действовать во временном промежутке с 17:00 до 23:00 - именно в эти часы традиционно наблюдается высокий спрос.

Согласно обновленным правилам, стоимость одного мегаватт-часа электроэнергии на рынке «на сутки вперед» и на внутрисуточном рынке вырастет с 9 000 гривен до 15 000 гривен. На балансирующем рынке предельная цена повышается с 10 000 до 16 000 гривен. Таким образом, в вечернее время предельные показатели возрастут в среднем в 1,67 раза.

При этом для бытовых потребителей условия остаются неизменными. Фиксированный тариф для населения сохранен — он составляет 4 гривны 32 копейки за один киловатт-час. Такой уровень цен обеспечивается механизмом возложения специальных обязанностей (ПСО), позволяющим компенсировать разницу между рыночными и социальными тарифами.

Однако аналитики предупреждают: хотя бытовые потребители напрямую не ощутят рост прайс-кепов, новые условия окажут влияние на предприятия, промышленность, торговые сети. Повышение стоимости электроэнергии для бизнеса приведет к росту производственных затрат, что впоследствии отразится на конечных ценах потребителей.

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