Ограничение движения транспорта в Черкассах введено из-за проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Politeka.

Такую информацию дает городской голова Анатолий Бондаренко.

Исполнительный комитет горсовета принял решение о временном запрете на передвижение транспортных средств на отдельных участках города, чтобы обеспечить безопасное и эффективное выполнение работ.

В частности, продолжено перекрытие улицы Новопречистенской на отрезке между домом №55 и улицей Надпольной. Этот запрет будет действовать до 31 октября 2025 года. Кроме того, частично ограничат движение на улице Мытницкой. Запрет будет касаться участков между улицами Благовестной и Надпольной, а также от Архитектурного переулка до улицы Надпольной. Эти мероприятия намечены с 1 октября по 25 октября 2025 года.

Ремонтные работы и замену тепловых сетей осуществляет ОП "Черкасская ТЭЦ" ПАО "Черкасское химволокно". При выполнении работ транспортные средства не смогут курсировать по указанным участкам, что заставит водителей выбирать альтернативные маршруты.

Глава города обратился к черкасцам с просьбой учесть изменения в движении и заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок и непредсказуемых трудностей на дороге. Такой подход позволит снизить неудобства для жителей и обеспечит беспрепятственное выполнение технических работ.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Черкассах будет действовать на конкретных участках улиц в течение определенного времени, что позволит оперативно завершить ремонт и модернизацию тепловых сетей, минимизируя негативное влияние на движение в городе.

