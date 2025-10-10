Дефицит хлеба в Кировоградской области остается серьезным фактором риска для рынка, формируя цены и требуя оперативных мер от производителей и государственных органов.

Дефицит хлеба в Кировоградской области в сезоне 2025/26 может повлечь за собой повышение цен из-за ограниченного наличия качественной продовольственной пшеницы, необходимой для работы мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

Во время конференции «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский отметил, что ожидаемый урожай зерновых в Украине составит около 21 млн тонн. Из этого количества примерно 10,3 млн. тонн приходится на продовольственную пшеницу, а лишь 1,7 млн. тонн — первого и второго классов, необходимых для производства муки высокого качества, что является критически низким показателем для обеспечения внутреннего рынка.

Эксперт отмечает, что конкуренция между переработчиками и экспортерами за ограниченные объемы качественного зерна усиливается. Часть аграриев удерживает урожай в собственных хранилищах, откладывая его продажу, что приводит к колебаниям стоимости и усложняет работу хлебопекарной отрасли.

Дополнительные трудности возникают из-за нехватки ржаного зерна. Прогнозируемый импорт на сезон 2025/26 составляет около 9 тыс. тонн, в то время как в прошлом году он составлял 1,6 тыс. тонн. Это усиливает зависимость от внешних рынков и оказывает влияние на стабильность цен на хлебопродукты.

Аналитики указывают на то, что структура производства и ограниченность ресурсов могут стать определяющими факторами дальнейшего подорожания. Уже сейчас дефицит зерна высокого качества оказывает влияние на условия функционирования предприятий и создает риски для продовольственной стабильности.

Следовательно, дефицит хлеба в Кировоградской области остается серьезным фактором риска на рынке, формируя цены и требуя оперативных мер от производителей и государственных органов для обеспечения стабильности продовольствия.

Источник: Agravery.com

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право