Дефіцит хліба в Кіровоградській області залишається серйозним фактором ризику для ринку, формуючи ціни та вимагаючи оперативних заходів від виробників і державних органів.

Дефіцит хліба в Кіровоградській області у сезоні 2025/26 може спричинити підвищення цін через обмежену наявність якісної продовольчої пшениці, необхідної для роботи борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Під час конференції «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський зазначив, що очікуваний урожай зернових в Україні складе близько 21 млн тонн. З цієї кількості приблизно 10,3 млн тонн припадає на продовольчу пшеницю, а лише 1,7 млн тонн — першого та другого класів, необхідних для виробництва борошна високої якості, що є критично низьким показником для забезпечення внутрішнього ринку.

Експерт відзначає, що конкуренція між переробниками та експортерами за обмежені обсяги якісного зерна посилюється. Частина аграріїв утримує врожай у власних сховищах, відкладаючи його продаж, що призводить до коливань вартості та ускладнює роботу хлібопекарської галузі.

Додаткові труднощі виникають через нестачу житнього зерна. Прогнозований імпорт на сезон 2025/26 становить близько 9 тис. тонн, тоді як минулого року він складав 1,6 тис. тонн. Це підсилює залежність від зовнішніх ринків і впливає на стабільність цін на хлібопродукти.

Аналітики вказують, що структура виробництва та обмеженість ресурсів можуть стати визначальними чинниками подальшого подорожчання. Уже зараз дефіцит зерна високої якості впливає на умови функціонування підприємств і створює ризики для продовольчої стабільності.

Отже, дефіцит хліба в Кіровоградській області залишається серйозним фактором ризику для ринку, формуючи ціни та вимагаючи оперативних заходів від виробників і державних органів для забезпечення стабільності продовольства.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право