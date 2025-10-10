Подорожание проезда в Ровно вызвало разные оценки, однако администрация города отмечает, что шаг обоснован и направлен на стабильную работу транспорта.

С 1 октября произошло подорожание проезда в Ровно , сообщает Politeka.

Стоимость поездок в маршрутках и автобусах поднялась до 18 гривен, в то время как в троллейбусах она составляет 12–14 гривен в зависимости от способа оплаты. Для школьников и студентов установлен льготный тариф - 7 гривен.

Водитель маршрута №64 Василий заметил, что пассажиры восприняли повышение спокойно. Хотя несколько снизился пассажиропоток, конфликтов из-за изменения стоимости поездок не возникло.

«Раньше билет стоил 12, детский — 9. Люди поняли ситуацию, ведь цены растут повсюду, а перевозка долгие годы оставалась на прежнем уровне. Солярка и запчасти тоже подорожали» , — объяснил он.

Начальник управления транспорта и связи городского совета Василий Сливка подчеркнул, что повышение тарифов было экономически обоснованным и вынужденным.

«Решение непопулярно, но необходимо. Перевозчики предоставили расчеты, подтвердившие необходимость изменений. В соседних городах, таких как Тернополь, Луцк и Житомир, цены на проезд менялись несколько раз с 2022 года» , - добавил чиновник.

Кондуктор троллейбуса Мария отметила, что жители постепенно адаптируются к новым условиям.

«Кто-то уже знает об изменениях, кто-то нет. Платят без проблем, льготники пользуются картами. Со временем все наладится» , – рассказала она.

Некоторые жители считают повышение значительным. Пассажирка Ангелина отметила: «Дорого, стало существенно дороже, чем раньше. Можно было поднимать тариф постепенно, например, до 15 гривен» .

Ривнянин Борис добавил, что изменения должны сопровождаться улучшением качества перевозок: «Маршрутки без кондиционеров летом и без отопления зимой следует обновлять» .

Сливка также подчеркнул проблему соблюдения графика движения из-за нехватки водителей. Ранее на один автобус назначали двоих, что обеспечивало регулярность курсирования, сейчас эта практика не всегда выполняется. Удорожание проезда в Ровно вызвало разные оценки, однако администрация города отмечает, что шаг обоснован и направлен на стабильную работу транспорта и улучшение сервиса для пассажиров.

Источник: Суспільне Рівне

