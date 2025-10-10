Такая денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется наиболее уязвимым категориям населения.

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не получившие достаточного стажа для назначения пенсии, имеют право на специальную денежную помощь для пенсионеров в Одесской области, пишет Politeka.net.

Право на получение государственной социальной выплаты имеют граждане, отвечающие определенным критериям, определенным законодательством, сообщили в ПФУ.

Такая денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется наиболее уязвимым категориям населения, которые в силу объективных обстоятельств не могут самостоятельно обеспечить надлежащий уровень жизни.

Прежде всего, она назначается тем лицам, которые не получают пенсию или другие социальные выплаты, выплачиваемые в качестве компенсации ущерба, причиненного повреждением здоровья на производстве или в связи с несчастным случаем. Также право на помощь имеют малообеспеченные граждане, среднемесячный совокупный доход которых за последние шесть календарных месяцев не превышает прожиточный минимум, определенный для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн.

Кроме того, на государственную денежную помощь для пенсионеров в Одесской области могут претендовать:

граждане, достигшие 65-летнего возраста, но не имеющие права на пенсию;

лица с инвалидностью I группы, если они не получают пенсионные выплаты;

дети умершего кормильца, в том числе и родившиеся в течение 10 месяцев после его смерти, если на момент смерти кормильца не имел необходимого страхового стажа для назначения пенсии лицу с инвалидностью III группы.

Сумма социальной выплаты рассчитывается исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, и зависит от категории получателя:

150% – для троих и более детей умершего кормильца;

120% – для двоих детей умершего кормильца;

100% - для лиц с инвалидностью I группы, женщин со званием "Мать-героиня", а также на одного ребенка умершего кормильца;

80% – с инвалидностью II группы;

60% – с инвалидностью III группы;

50% – для священнослужителей, церковнослужителей и лиц, которые не менее 10 лет до вступления в силу Закона Украины О свободе совести и религиозных организациях занимали выборные или назначаемые должности в официально признанных и легализованных религиозных организациях, что подтверждено архивными документами или свидетельскими показаниями;

30 % – для лиц, достигших возраста, определенного статьей 1 Закона Украины О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Как оформить

Подать заявку на назначение денежной помощи можно несколькими удобными способами:

через уполномоченных представителей соответствующего территориального общества;

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

в сервисном центре Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда;

с помощью государственного портала Дия.

