Дефіцит продуктів у Одеській області у 2025 році суттєво впливає на споживчий ринок і створює додаткові проблеми для мешканців, передає Politeka.

Протягом літа зафіксоване різке зростання вартості молочних виробів. Так, у супермаркетах літр молока коливається від 39 до 45 гривень, а упаковка вершкового масла 180 г навіть за акціями коштує не менше 73,70 грн. Аналітик «Інфагро» Максим Фастєєв наголошує: попри збільшення поставок молочної сировини, стабільний попит на протеїн і жир не дозволяє цінам знижуватися.

Паралельно знижується зацікавленість європейського ринку у вітчизняному продукті. Хоча квота на експорт діяла до кінця липня, відвантаження тривали ще кілька тижнів. Зменшення поставок за кордон розширює внутрішню пропозицію, однак загальний тиск на ринок не зникає. У результаті виробники й торговельні компанії змушені переглядати підходи до реалізації.

Сезонне скорочення надоїв, формування запасів масла та необхідність експорту протеїну стали причинами подальшого зростання. У серпні середня ціна молока досягала 41,5 грн за літр, а масло піднялося з 78 грн до 102 грн за 200 г. Органічні та фермерські товари залишаються дорожчими на 10–20%.

За словами економіста Олега Пендзiна, подорожчання зумовлене зменшенням поголів’я корів, скороченням господарств і збільшенням витрат на утримання та енергоресурси. «Менше корів означає менше молока, тож висока ціна збережеться принаймні до завершення осені 2025 року. Без державної допомоги та кредитів можливе нове зростання на 5–7%», — підкреслив експерт.

Певне полегшення здатні дати фермерські кооперативи, проте їхній ефект тимчасовий. Споживачам рекомендують планувати покупки наперед і використовувати знижки, щоб зменшити фінансове навантаження. У підсумку дефіцит продуктів у Одеській області змінює умови для домогосподарств і змушує шукати доступніші варіанти.

