Дефицит продуктов в Одесской области в 2025 году оказывает существенное влияние на потребительский рынок и создает дополнительные проблемы для жителей, передает Politeka.

В течение лета зафиксирован резкий рост стоимости молочных изделий. Да, в супермаркетах литр молока колеблется от 39 до 45 гривен, а упаковка сливочного масла 180 г даже по акциям стоит не менее 73,70 грн. Аналитик «Инфагро» Максим Фастеев отмечает: несмотря на увеличение поставок молочного сырья, стабильный спрос на протеин и жир не позволяет ценам снижаться.

Параллельно снижается заинтересованность европейского рынка в отечественном продукте. Хотя квота на экспорт действовала до конца июля, отгрузки продолжались еще несколько недель. Уменьшение поставок за границу расширяет внутреннее предложение, однако общее давление на рынок не исчезает. В результате, производители и торговые компании вынуждены пересматривать подходы к реализации.

Сезонное сокращение надоев, формирование запасов масла и необходимость экспорта протеина стали причинами дальнейшего роста. В августе средняя цена молока достигала 41,5 грн. за литр, а масло поднялось с 78 грн. до 102 грн. за 200 г. Органические и фермерские товары остаются дороже на 10–20%.

По словам экономиста Олега Пендина, подорожание обусловлено уменьшением поголовья коров, сокращением хозяйств и увеличением затрат на содержание и энергоресурсы. «Меньше коров означает меньше молока, поэтому высокая цена сохранится по крайней мере до завершения осени 2025 года. Без государственной помощи и кредитов возможен новый рост на 5–7%», — подчеркнул эксперт.

Определенное облегчение способны дать фермерские кооперативы, но их эффект временный. Потребителям рекомендуют планировать покупки вперед и использовать скидки, чтобы снизить финансовую нагрузку. В итоге дефицит продуктов в Одесской области изменяет условия для домохозяйств и заставляет искать более доступные варианты.

