Підвищення тарифів на воду в Одеській області дозволить підприємству забезпечити безперебійне водопостачання та водовідведення для всіх категорій споживачів у 2026 році.

Комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал» оприлюднило повідомлення про підвищення тарифів на воду в Одеській області на 2026 рік, повідомляє Politeka.

Інформація розміщена на сайті Білгород-Дністровської міської територіальної громади. Чинні тарифи затверджені рішенням міської ради № 554 від 30.12.2024 і введені в дію з 01 лютого 2025 року. На сьогодні вони складають: централізоване водопостачання — 45,60 грн/м³ з ПДВ, централізоване водовідведення — 43,40 грн/м³ з ПДВ. Наявні тарифи покривають лише 89% фактичних витрат на водопостачання та 84% — на водовідведення, що обумовило необхідність перерахунку для забезпечення стабільного надання послуг.

Для розрахунку нового тарифу підприємство врахувало зміни основних складових витрат. Зокрема, підвищилися ціни на електроенергію, зросла заробітна плата працівників, а також зросли витрати на матеріали та послуги сторонніх організацій. За результатами розрахунків нові тарифи будуть такими: централізоване водопостачання для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері водопостачання, становитиме 46,60 грн/м³ з ПДВ, а централізоване водовідведення — 50,53 грн/м³ з ПДВ.

Відповідно до порядку інформування споживачів про тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, усі зауваження та пропозиції в листовій формі підлягають реєстрації та розгляду КП «Білгород-Дністровськводоканал». Надсилати їх можна за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, або електронною поштою підприємства: vodokanal-bd@ukr.net із зазначенням теми «зауваження і пропозиції до тарифів».

Такі дії спрямоване на забезпечення прозорості та участі споживачів у процесі формування економічно обґрунтованих тарифів.

Отже, підвищення тарифів на воду в Одеській області дозволить підприємству забезпечити безперебійне водопостачання та водовідведення для всіх категорій споживачів у 2026 році.

