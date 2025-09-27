Повышение тарифов на воду в Одесской области позволит предприятию обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотвод для всех категорий потребителей в 2026 году.

Коммунальное предприятие "Белгород-Днестровскводоканал" обнародовало сообщение о повышении тарифов на воду в Одесской области на 2026 год, сообщает Politeka.

Информация размещена на сайте Белгород-Днестровского городского территориального общества . Действующие тарифы утверждены решением городского совета №554 от 30.12.2024 и введены в действие с 01 февраля 2025 года. На сегодняшний день они составляют: централизованное водоснабжение — 45,60 грн/м³ с НДС, централизованное водоотведение — 43,40 грн/м³ с НДС. Имеющиеся тарифы покрывают только 89% фактических расходов на водоснабжение и 84% — на водоотвод, что обусловило необходимость перерасчета для обеспечения стабильного предоставления услуг.

Для расчета нового тарифа предприятие учло изменения основных составляющих затрат. В частности, повысились цены на электроэнергию, выросла заработная плата работников, а также выросли расходы на материалы и услуги сторонних организаций. По результатам расчетов новые тарифы будут такими: централизованное водоснабжение для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения, составит 46,60 грн/м³ с НДС, а централизованное водоотведение — 50,53 грн/м³ с НДС.

В соответствии с порядком информирования потребителей о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, все замечания и предложения в листовой форме подлежат регистрации и рассмотрению КП «Белгород-Днестровскводоканал». Отправлять их можно по адресу: 67701, г. Белгород-Днестровский, переулок Водопроводный, 1, или по электронной почте предприятия: vodokanal-bd@ukr.net с указанием темы «замечания и предложения к тарифам».

Такие действия направлены на обеспечение прозрачности и участия потребителей в процессе формирования экономически обоснованных тарифов.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Одесской области позволит предприятию обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотвод для всех категорий потребителей в 2026 году.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: где искать убежище.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: перечень обязательных критериев для получения выплат.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: что уже начало исчезать с прилавков.