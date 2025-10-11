Місцевим жителям надали новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області, тож розповідаємо, кого саме це стосується.

Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області вступив у дію з 10 жовтня, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Покровської міської громади, новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області впроваджено для міського маршруту №13 в Покрові, який курсує між вулицею Яворницького та станцією Чортомлик.

Як йдеться у повідомленні, зміни пов’язані з коригуванням розкладу приміських потягів, що зупиняються на станції Чортомлик. Таке рішення ухвалили, щоб забезпечити зручні пересадки для пасажирів, які користуються як залізницею, так і автобусним сполученням.

Новий графік руху транспорту в Дніпропетровській області почав діяти з 10 жовтня 2025 року. Тепер автобус із зупинки «вул. Яворницького» відправляється о 4:40, 7:10 (пільговий), 8:20, 9:20 (пільговий), 11:10, 15:00 (пільговий), 16:50 та 18:10.

У зворотному напрямку, від станції «Чортомлик», маршрутки вирушають о 6:35 (пільговий), 7:40 (пільговий), 8:50, 10:20, 12:55, 15:30 (пільговий), 17:30 та 18:50.

Відтепер курсування маршруток синхронізовано з часом прибуття і відправлення електричок, що має значно полегшити пересування мешканцям Покрова та навколишніх сіл.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про перекриття частини важливої вулиці в обласному центрі. Обмеження діятимуть аж до 10 квітня 2026 року. Тому мешканцям Дніпра варто знати, де не можна буде проїхати тривалий часю. Деталніше читайте у нашій статті за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.