У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було складено графік відключення світла 11 по 12 жовтня в Полтавській області.

Графік відключення світла 11 по 12 жовтня в Полтавській області діятиме через ремонтні роботи в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачі. Тому було складено графік відключення світла 11 по 12 жовтня в Полтавській області. Обмеження введуть 11 жовтня 2025 року в селі Андрійки з 08:00 до 20:00 на вулицях:

Заярська (б. 10, 12),

пров.Кооперативний (б. 1, 2),

Космонавтів (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пров.Луговий (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (б. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселів (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Також не буде електроенергії у селі Миргородщина на вулицях:

пров.Вільний (б. 35),

Степова (б. 3, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 30),

Центральна (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 26, 30, 33, 35, 49).

Крім цього обмження будуть діяти у Новоселівка за адресами:

Державна (б. 1, 1а, 2, 5, 6, 7, 8, 9),

Миру (б. 1, 3, 7, 10, 13, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47),

Польова (б. 1, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16)

12 числа з 8 до 18:00 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електроенергії у смт.Чорнухи на вулицях:

Котляревського (б. 53, 53А, 53Б, 55, 57, 61, 63, 65),

Лесі Українки (б. 1а, 23, 25, 29, 31),

Мележика (б. 21).

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть з 8 до 20 години в населеному пункті Панасівка за адресами:

Кооперативна (б. 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28),

Миру (б. 1А, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 25),

Озерна (б. 2, 3, 4, 5, 7, 9),

ПАНАСІВКА ТП69№2 (б. 55б, 60),

ПАНАСІВКА ТП70№1 (б. 11, 13, 14, 26),

Степова (б. 1, 4, 6, 7, 9, 12, 16),

Степовий (б. 4),

Шевченка (б. 1А, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 61, 63, 71).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: названо адресу, де можна знайти підтримку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.