Новий графік руху транспорту у Вінниці передбачає додаткові рейси до регіонального сільськогосподарського ярмарку в селі Щітки, повідомляє Politeka.

За повідомленням VinnytsiaTransportCompany, спеціальні маршрути будуть працювати у вихідні дні з 4 по 19 жовтня, щоб забезпечити комфортне пересування містян та гостей ярмарку.

Для зручності пасажирів передбачено три види транспорту: автобус та два тролейбусні маршрути. Автобус курсує за маршрутом «Барське шосе – с. Щітки», тролейбуси рухатимуться від Вишеньки та від Водоканалу до села Щітки. Кожен із транспортних засобів має чітко встановлений розклад прибуття та відправлення, що дозволяє планувати поїздки заздалегідь.

У напрямку до Щіток автобус із Барського шосе відправлятиметься о 7:54, 10:06, 13:03 та 15:15. Тролейбус від Вишеньки курсуватиме о 8:16, 11:19, 13:37 та 15:40. Щодо тролейбуса від Водоканалу, то його рейси заплановані на 7:47, 9:32, 12:00, 14:00 та 16:00.

Рух у зворотному напрямку також організовано з урахуванням графіку прибуття до міста. Автобус із села Щітки вирушатиме о 9:00, 11:17, 14:09 та 16:21. Тролейбус із Вишеньки повертатиметься о 9:17, 12:20, 14:38 та 16:41. Тролейбус від Водоканалу курсує у зворотному напрямку о 8:40, 10:23, 12:55, 15:00 та 16:53.

Отже, новий графік руху транспорту у Вінниці забезпечує регулярні поїздки до села Щітки, дозволяючи відвідувачам безперешкодно дістатися до ярмарку та повернутися назад. Розклад враховує основні часові проміжки активного руху, щоб уникнути скупчень і забезпечити комфорт для пасажирів. Завдяки цьому організатори і комунальні служби гарантують ефективну роботу громадського транспорту протягом проведення заходу та зручне пересування мешканців міста.

Джерело: VinnytsiaTransportCompany

