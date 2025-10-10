Новый график движения транспорта в Виннице обеспечивает регулярные поездки, позволяя посетителям беспрепятственно добраться до ярмарки и вернуться назад.

Новый график движения транспорта в Виннице предусматривает дополнительные рейсы к региональной сельскохозяйственной ярмарке в селе Щитки, сообщает Politeka.

По сообщению VinnytsiaTransportCompany, специальные маршруты будут работать по выходным дням с 4 по 19 октября, чтобы обеспечить комфортное передвижение горожан и гостей ярмарки.

Для удобства пассажиров предусмотрено три вида транспорта: автобус и два троллейбусных маршрута. Автобус курсирует по маршруту «Барское шоссе – с. Щетки», троллейбусы будут двигаться от Вишенки и от Водоканала до села Щетки. Каждое из транспортных средств имеет четко установленное расписание прибытия и отправления, что позволяет планировать поездки заранее.

В направлении Щеток автобус из Барского шоссе будет отправляться в 7:54, 10:06, 13:03 и 15:15. Троллейбус от Вишенки будет курсировать в 8:16, 11:19, 13:37 и 15:40. Что касается троллейбуса от Водоканала, его рейсы запланированы на 7:47, 9:32, 12:00, 14:00 и 16:00.

Движение в обратном направлении также организовано с учетом графика прибытия в город. Автобус из села Щетки будет отправляться в 9:00, 11:17, 14:09 и 16:21. Троллейбус из Вишенки будет возвращаться в 9:17, 12:20, 14:38 и 16:41. Троллейбус от Водоканала курсирует в обратном направлении в 8:40, 10:23, 12:55, 15:00 и 16:53.

Итак, новый график движения транспорта в Виннице обеспечивает регулярные поездки в село Щетки, позволяя посетителям беспрепятственно добраться до ярмарки и вернуться назад. Расписание учитывает основные временные рамки активного движения, чтобы избежать скоплений и обеспечить комфорт для пассажиров. Благодаря этому организаторы и коммунальные службы гарантируют эффективную работу общественного транспорта на протяжении мероприятия и удобное передвижение жителей города.

Источник: VinnytsiaTransportCompany

