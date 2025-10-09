Дефіцит овочів в Вінницькій області цього сезону найбільше позначився на томатах, які користуються стабільним попитом серед покупців, повідомляє Politeka

Ціна на тепличні помідори продовжує зростати через скорочення врожаю на фермах, що спеціалізуються на їх вирощуванні. Обмежені поставки продукції з відкритого ґрунту після завершення активного етапу польового сезону лише посилюють тиск на ринок.

За даними фермерів, за останній тиждень тепличні помідори подорожчали приблизно на 14%. Нині їхня вартість становить від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара) залежно від партії, розміру та якості. Виробники пояснюють зростання цін стійким попитом роздрібних мереж і гуртових закупівельників, які активно скуповують продукцію. Крім того, завершення сезону ґрунтових овочів стало додатковим чинником подорожчання.

Аналітики наголошують, що попри підвищення цін, тепличні томати залишаються порівняно доступними. Поточна середня ціна приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що частково пом’якшує навантаження на споживачів.

Отже, дефіцит овочів в Вінницькій області продовжує впливати на ринкові тенденції. Сезонні фактори, зменшення врожаю та високий попит змушують покупців заздалегідь планувати придбання і звертати увагу на інші доступні види овочевої продукції.

Водночас у регіоні діє програма підтримки літніх громадян, які отримують сертифікати номіналом 440 гривень для використання в мережі АТБ. Їх можна обміняти на продукти на власний вибір.

До слова, у Вінницькій області також набирає обертів дефіцит молочних продуктів.

