Дефицит овощей в Винницкой области в этом сезоне больше всего отразился на томатах, которые пользуются стабильным спросом среди покупателей, сообщает Politeka

Цена на тепличные помидоры продолжает расти из-за сокращения урожая на фермах, специализирующихся на их выращивании. Ограниченные поставки продукции с открытого грунта после завершения активного этапа полевого сезона только усиливают давление на рынок.

По данным фермеров, за последнюю неделю тепличные помидоры подорожали примерно на 14%. В настоящее время их стоимость составляет от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара) в зависимости от партии, размера и качества. Производители объясняют рост цен устойчивым спросом розничных сетей и оптовых закупщиков, активно скупающих продукцию. Кроме того, завершение сезона почвенных овощей стало дополнительным фактором удорожания.

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на повышение цен, тепличные томаты остаются сравнительно доступными. Текущая средняя цена примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024, что частично смягчает нагрузку на потребителей.

Следовательно, дефицит овощей в Винницкой области продолжает оказывать влияние на рыночные тенденции. Сезонные факторы, сокращение урожая и высокий спрос заставляют покупателей заранее планировать приобретение и обращать внимание на другие доступные виды овощной продукции.

В регионе действует программа поддержки пожилых граждан, которые получают сертификаты номиналом 440 гривен для использования в сети АТБ. Их можно обменять на продукты по своему выбору.

К слову, в Винницкой области также набирает обороты дефицит молочных продуктов.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Винницкой области: проблемы с урожаем оказали большое влияние на жителей.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Виннице: что известно о новых правилах.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: кого затронули рекордно большие цены.