Ринок вже відчуває подорожчання деяких базових продуктів у Запоріжжі, що безпосередньо впливає на гаманці містян.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі відображається на вартості багатьох популярних овочів та фруктів, повідомляє Politeka.

За останніми даними аналітиків проєкту EastFruit, подорожчання продуктів у Запоріжжі помітне на зеленій цибулі, яка піднялася в ціні до 200 гривень за кілограм.

Водночас ріпчаста цибуля дешевшає, її верхня межа впала з 12 до 10 грн. Пропозиція білокачанної капусти зросла, і продавці знизили відпускні ціни з 9-17 до 8-12 грн за кілограм.

Морква та картопля зберігають стабільну вартість у межах 10-12 та 11-14 гривень відповідно. Цінники на огірки коливаються від 35 до 50, а кабачок і баклажан піднялися до 18-45 та 38-45.

Фруктово-ягідний сегмент демонструє ще більш активні зміни. Малина виросла до 220-420 за кілограм, диня - до 20-40, а раннє яблуко навпаки подешевшало до 17 гривень. Виноград продають у діапазоні 70-100 грн.

На думку експертів, подорожчання продуктів у Запоріжжі відбувається через підвищений попит і логістичні витрати, навіть при стабільному врожаї.

Окрім цього, член директорів Української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко зауважив, що наразі для картоплі підстав для подальшого зростання вартості немає, якщо погода не погіршиться різко.

Водночас, президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко попередив про можливе збільшення вартості хліба в межах 5-10%. Він пояснив, що для хлібопекарської галузі потрібна велика кількість якісної пшениці, а формування відповідних партій борошна впливає на ціни кінцевого товару.

