Рынок уже ощущает подорожание некоторых базовых продуктов в Запорожье, что оказывает непосредственное влияние на кошельки горожан.

Подорожание продуктов в Запорожье отражается на стоимости многих популярных овощей и фруктов, сообщает Politeka.

По последним данным аналитиков проекта EastFruit, подорожание продуктов в Запорожье заметно на зеленом луке, поднявшемся в цене до 200 гривен за килограмм.

В то же время репчатый лук дешевеет, его верхний предел упал с 12 до 10 грн. Предложение белокочанной капусты выросло, и продавцы снизили отпускные цены с 9-17 до 8-12 грн за килограмм.

Морковь и картофель сохраняют стабильную стоимость в пределах 10-12 и 11-14 гривен соответственно. Ценники на огурцы колеблются от 35 до 50, а кабачок и баклажан поднялись до 18-45 и 38-45.

Фруктово-ягодный сегмент показывает еще более активные конфигурации. Малина выросла до 220-420 за килограмм, дыня – до 20-40, а раннее яблоко наоборот подешевело до 17 гривен. Виноград продается в диапазоне 70-100 грн.

По мнению экспертов, подорожание продуктов в Запорожье происходит из-за повышенного спроса и логистических затрат даже при стабильном урожае.

Кроме того, член директоров Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко отметил, что для картофеля оснований для дальнейшего роста стоимости нет, если погода не ухудшится резко.

В то же время президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупредил о возможном увеличении стоимости хлеба в пределах 5-10%. Он пояснил, что для хлебопекарной отрасли нужно большое количество качественной пшеницы, а формирование соответствующих партий муки влияет на цены конечного товара.

