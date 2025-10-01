График отключения света в октябре 2025 года в Запорожской области охватывает села и поселки городского типа с перечнем конкретных улиц и домов.

График отключения света в октябре 2025 года в Запорожской области охватывает ряд населенных пунктов и конкретных улиц, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

Плановые работы по ремонту электрооборудования запланированы на разные даты и часы, что позволяет жителям заранее подготовиться к временным перебоям в снабжении электроэнергией.

Так, 9 октября 2025 с 13:00 до 17:00 полное отключение коснется сел Высокогорное, Водяное, Зеленополье, Ручаевка и Широкое. Ремонт электрооборудования в этих населенных пунктах будет производиться полностью для обеспечения безопасного и стабильного энергоснабжения.

На 8 октября 2025 г. запланированы работы с 09:00 до 17:00 в с. Привольное по улице Привольная, дома 1–8, в с. Широкое на ул. Счастливая, дома 2-44 и 9, 25, а также в с. Марьевка на улицах Садовая и Жмыхи со списком домов от 2 до 87. Кроме того, ремонт состоится в с. Новоалександровка на ул. Центральная 53-93 и в пгт Кушугум на ул. Комбайна, дома 1-47а.

Также, 6 октября, работы будут проводиться в с. Высокогорное, Водяное, Зеленополье, Ручаевка и Широкое с 08:00 до 11:00, а с 09:00 до 17:00 - в с. Отрадное, с. Широкое, с. Беленькое, с. Владимировское, с. Федоровка, с. Марьевка, с. Натальивка и пгт Кушугум. Будет охвачены многочисленные улицы и переулки с конкретными номерами домов для максимально точного выполнения работ.

Ремонт электрооборудования в указанные дни плановый и направлен на поддержание надежности сетей, уменьшение риска аварий и обеспечение бесперебойного электроснабжения. Жителям следует учитывать указанные даты и часы во избежание неудобств.

Итак, график отключения света в октябре 2025 г. в Запорожской области охватывает села и поселки городского типа с перечнем конкретных улиц и домов, а плановые работы гарантируют безопасное и стабильное энергоснабжение для всех абонентов.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.