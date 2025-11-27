Областная железнодорожная служба отмечает, что новый график движения поездов в Черниговской области временный и введен для оптимизации проезда.

Новый график движения поездов в Черниговской области заработал с 26 ноября, изменения коснулись нескольких курсирующих в регионе экспрессов, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

Временно введен новый график движения поездов в Черниговской области. Изменения будут действовать в период с 26 ноября по 13 декабря. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием, чтобы своевременно планировать свои поездки и избежать неудобств.

В этот период по новому графику будут курсировать следующие рейсы.

Экспресс №6310, следующий по маршруту Чернигов – Нежин, будет отправляться с начальной станции в 17:45. На конечную станцию ​​он прибудет в 19:28. Ранее этот рейс отправлялся в 17:19 и прибывал в 18:52, поэтому время отправления и прибытия будет смещено более чем на двадцать минут.

Экспресс №6460, курсирующий по направлению Нежин – Конотоп-Пассажирский, также меняет время отправления. С начальной станции он будет отправляться в 19.40 и прибывать на конечную в 21.40. Для сравнения, по предварительному расписанию этот поезд отправлялся в 19:18 и прибывал в 21:18.

Областная железнодорожная служба отмечает, что новый график движения поездов в Черниговской области временный и введен для оптимизации проезда на отдельных участках железной дороги. Пассажиров просят внимательно следить за обновлением официального расписания, особенно тех, кто регулярно пользуется указанными маршрутами в вечерние часы.

Напомним также, что в Чернигове обсуждается возможное повышение стоимости проезда в городском транспорте. Рабочая группа при городском совете рассмотрела предложения перевозчиков и наработала свои рекомендации.

Проектные размеры: наличные – 17 грн, банковская карта – 17 также, транспортная карта – 15, детская без изменений – 5 и производственная – 15.

