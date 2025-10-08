Місцевим мешканцям показали новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області, щоб кожен міг спланувати поїздки заздалегідь.

У жовтні новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області торкнувся кількох популярних напрямків, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області торкнувся сполучення між Кам’янським, Дніпром і Краматорськом.

Пасажирам варто уважно перевірити розклад перед поїздкою, адже зміни пов’язані з масштабними ремонтними роботами на коліях.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області запроваджено через технічні роботи, які "Укрзалізниця" проводить на кількох дільницях. Це вплинуло на час відправлення та прибуття частини електропоїздів, а деякі маршрути тимчасово скоротили.

Компанія закликала пасажирів заздалегідь планувати поїздки, щоб уникнути незручностей. Так, 8 жовтня зміни торкнулися №7010/7009 Кам’янське – Краматорськ.

Відправлення з залишилося без змін, але зі станції Слов’янськ він рушатиме об 11:52 замість 11:14. Прибуття на кінцеву відбудеться о 12:39, тобто майже на годину пізніше, ніж за попереднім розкладом.

Пасажирам радять уважно звіряти час у квитках, щоб не запізнитися на пересадку чи інший транспорт. Крім того, з 6 по 10 жовтня частина рейсів тимчасово не курсуватиме

№7012 Кам’янське – Дніпро призупиняє курсування на вказаний період. Натомість, №7008/7007 з таким же сполученням курсуватиме лише до станції Дніпро. З огляду на ремонтні роботи, він не доїжджатиме до Кам’янського, як було раніше.

Зміни відбулися і в розкладі №6173 Берестин – Дніпро. Його виїзд тепер запланований на 14:35, а прибуття - о 18:56. Раніше він вирушав на 20 хвилин пізніше.

