Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює клієнтське обслуговування, роздріб і транспортну сферу

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює кілька напрямків, що гарантують стабільність, офіційне оформлення та можливість залишатися професійно активними, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції розміщено на сайті work.ua.

Компанія «Датагруп, Volia» шукає операторів контакт-центру у Ніжині. Обов’язки передбачають спілкування з клієнтами на вхідній лінії, надання консультацій щодо тарифів, допомогу в оформленні замовлень і внесення інформації в CRM-систему. Заробітна плата — від 11 000 до 13 000 гривень після сплати податків із можливими бонусами. Графік — п’ять днів на тиждень із гнучкими вихідними, тривалість зміни від семи годин у проміжку з 9:00 до 20:00. Необхідні грамотність, впевнене користування комп’ютером, уважність і доброзичливість.

Ще одна вакансія — продавець продовольчих товарів у NOVUS. Посада включає викладку продукції, перевірку термінів придатності та консультування відвідувачів. Оплата становить 21 200–25 400 гривень за 16 робочих днів. Працівникам забезпечують офіційне працевлаштування, своєчасні виплати, навчання, безкоштовне харчування та житло для приїжджих. Компанія готова приймати людей різного віку, включно зі студентами та пенсіонерами.

Також сервіс Boltua запрошує водіїв у Чернігові. Вимоги: посвідчення категорії B і досвід керування не менше року. Робота полягає у виконанні поїздок за замовленнями, дотриманні правил безпеки та підтриманні чистоти в салоні. Винагорода залежить від моделі співпраці: від 40% до 70% від заробленої суми. Оренда авто коштує 3 999 гривень на тиждень, загальний дохід може становити 30 000–40 000 гривень.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює клієнтське обслуговування, роздріб і транспортну сферу. Кожна пропозиція орієнтована на стабільну оплату, комфортні умови й підтримку людей старшого віку.

