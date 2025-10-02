Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області, як кажуть експерти, є неминучим, повідомляє Politeka.

Перед тим, як перейти до теми підвіщення тарифів на електроенергію в Чернігівській області, нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року стлися деякі зміни для місцевих жителів.

Сезонні пільги для споживачів, які обігрівають житло світлом, триватимуть до 30 квітня 2026 року. Протягом цього періоду перші 2000 кВт·г щомісяця обходитимуться у 2,64 грн за кВт·г замість попередніх 4,32 грн.

Система нарахування буде двоставковою. Для обсягу споживання до 2000 кіловат включно діє пільгова ціна 2,64 грн, а за все, що понад ліміт, встановлено 4,32 гривень за кіловат.

Для прикладу, якщо місячне споживання становить 1800, платіжка складе 4752 гривні. Якщо ж сім’я використала 2300 кіловат, розрахунок буде таким: 2000 × 2,64 + 300 × 4,32, що дає суму 6576.

Попри те, що наразі немає рішення про підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області, експерти наголошують, що це все одно відбудеться.

За даними Євростату, вартість світла в Україні є однією із найдоступніших на континенті. Середньоєвропейська ціна складає приблизно 0,17 євро за кВт\г, що майже удвічі більше. По вартості цієї ЖКП наша країна перебуває на рівні Балканських держав, таких як Угорщина, Чорногорія та Сербія.

І як зазначають представники Мінфіну та НБУ, поступовий перехід до ринкових цін на комунальні послуги є неминучим. За прогнозами Мінекономіки, щорічний ріст у 2026-2028 роках може скласти 10-20%.

