Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области , как говорят эксперты, неизбежно, сообщает Politeka.

Перед тем, как перейти к теме повышения тарифов на электроэнергию в Черниговской области, напомним, что с 1 октября 2025 года произошли некоторые изменения для местных жителей.

Сезонные льготы для потребителей, обогревающих жилье светом, продлятся до 30 апреля 2026 года. В течение этого периода первые 2000 кВт·ч ежемесячно будут обходиться в 2,64 грн за кВт·ч вместо предыдущих 4,32 грн.

Система начисления будет двухставочной. Для объема потребления до 2000 киловатт включительно действует льготная цена 2,64 грн, а за все свыше лимита установлено 4,32 гривен за киловатт.

Например, если месячное потребление составляет 1800, платежка составит 4752 гривны. Если же семья использовала 2300 киловатт, расчет будет следующим: 2000×2,64 + 300×4,32, что дает сумму 6576.

Несмотря на то, что нет решения о повышении тарифов на электроэнергию в Черниговской области, эксперты подчеркивают, что это все равно произойдет.

По данным Евростата, стоимость света в Украине одна из самых доступных на континенте. Среднеевропейская цена составляет примерно 0,17 евро за кВт\ч, что почти вдвое больше. По стоимости этого ЖКУ наша страна находится на уровне Балканских государств, таких как Венгрия, Черногория и Сербия.

И как отмечают представители Минфина и НБУ, постепенный переход к рыночным ценам на коммунальные услуги неизбежен. По прогнозам Минэкономики, ежегодный рост в 2026-2028 годах может составить 10-20%.

