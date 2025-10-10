Дефіцит овочів в Вінницькій області цього сезону особливо відчутний серед помідорів, які залишаються популярними для приготування салатів та кулінарних страв, повідомляє Politeka.

Підвищення цін на тепличні томати пов’язане зі зменшенням врожаю на спеціалізованих фермерських господарствах, а обмежена кількість продукції з відкритого ґрунту після завершення основного збору додатково посилює навантаження на ринок.

Протягом останнього тижня вартість тепличних томатів зросла приблизно на 14%. Сьогодні ціни коливаються в межах 35–55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара) залежно від розміру, якості та обсягів партій. Фермери пояснюють підвищення попитом із боку роздрібних і гуртових мереж, що активно закуповують помідори. До того ж завершення сезону ґрунтових овочів теж впливає на формування цін.

Аналітики відзначають, що попри зростання, тепличні томати залишаються відносно доступними для споживачів. Середня ціна наразі приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що трохи пом’якшує фінансовий тиск на покупців.

Отже, дефіцит овочів в Вінницькій області створює непросту ринкову ситуацію. Сезонні обмеження, менший урожай і високий попит змушують населення планувати закупівлі заздалегідь та враховувати альтернативні варіанти доступних овочів.

До слова, у Вінницькій області також став відчутним дефіцит молочної продукції. На полицях торговельних мереж літр молока коштує від 39 до 45 гривень, тоді як пачка масла вагою 180 г навіть за акцією стартує від 73,70 грн.Європейський ринок нині зменшив зацікавленість у вітчизняному продукті.

